Песков: телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать моментально

Диалог Путина и Трампа по Украине можно провести оперативно.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — приводят слова Пескова РИА Новости. Ранее в Кремле подтвердили, что Москва сохраняет готовность по урегулированию на Украине. Заминка была связана с проблемой на стороне Киева.
