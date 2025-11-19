Ричмонд
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать моментально

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Диалог Путина и Трампа по Украине можно провести оперативно.

«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — приводят слова Пескова РИА Новости. Ранее в Кремле подтвердили, что Москва сохраняет готовность по урегулированию на Украине. Заминка была связана с проблемой на стороне Киева.

