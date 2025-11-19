Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил намерение добиться украинского урегулирования

Трамп подтвердил намерение добиться урегулирования на Украине.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о сохраняющемся намерении добиться украинского урегулирования.

«Это будет сделано», — сказал Трамп на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия.

Он подчеркнул, что помог разрешить восемь конфликтов, а украинский считал одним из самых легких. Президент США добавил, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о том, что рассчитывает на его помощь в достижении урегулирования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше