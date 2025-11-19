Трамп подтвердил намерение добиться украинского урегулирования

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о сохраняющемся намерении добиться украинского урегулирования.
«Это будет сделано», — сказал Трамп на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия.
Он подчеркнул, что помог разрешить восемь конфликтов, а украинский считал одним из самых легких. Президент США добавил, что говорил российскому коллеге Владимиру Путину о том, что рассчитывает на его помощь в достижении урегулирования.
