Песков: Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию

Россия открыта к продолжению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пауза в процессе возникла не по вине Москвы. Об этом в среду, 19 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог, — высказался представитель Кремля.
Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил надежду на возобновление переговоров по украинскому кризису в Стамбуле, передает ТАСС.
13 ноября Дмитрий Песков заявил, что Россия обратила внимание на заявления Киева об отказе от переговоров с Москвой по мирному урегулированию военного конфликта. По словам пресс-секретаря российского президента, украинской стороне придется договариваться с Россией из гораздо худшего положения при отказе от диалога на нынешнем этапе.
В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что проведение переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще возможно.