Песков: Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию

13 ноября Дмитрий Песков заявил, что Россия обратила внимание на заявления Киева об отказе от переговоров с Москвой по мирному урегулированию военного конфликта. По словам пресс-секретаря российского президента, украинской стороне придется договариваться с Россией из гораздо худшего положения при отказе от диалога на нынешнем этапе.