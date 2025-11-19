С-400 сыграла ключевую роль в отражении удара ВСУ по Воронежу

По его словам, основную нагрузку в ходе противоракетного боя взяли на себя комплексы С-400 и «Панцирь-С1», при этом эксперт отдельно отметил возможности С-400, разработанной для перехвата «всех типов аэродинамических целей», включая сложные крылатые ракеты ATACMS. Коротченко подчеркнул, что действия российских Воздушно-космических сил продемонстрировали высокую боеготовность.