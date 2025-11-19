СМИ: новый план Трампа по Украине предусматривает сокращение украинской армии в два раза

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники написала, что прибывший недавно в Киев Дрисколл планирует позднее встретиться с представителями России. По данным газеты, американский военный чиновник отправился в Украину, чтобы понять ситуацию на земле. WSJ утверждает, что задача Дрисколла — возобновить мирные переговоры от имени президента США Дональда Трампа. Идея направить в Украину и затем в Россию министра Сухопутных войск возникла у американского лидера после беседы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, отмечает издание. Оно также указывает, что к поездке в Киев Дрисколла готовил спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, ранее встречавшийся с президентом России Владимиром Путиным.