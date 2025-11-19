СМИ: новый план Трампа по Украине предусматривает сокращение украинской армии в два раза

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый американский мирный план по Украине предусматривает сокращение украинской армии в два раза. Об этом сообщает BBC со ссылкой на журналистов газеты Financial Times (FT) и агентства Reuters.
Корреспондент FT в Киеве Кристофер Миллер, сославшись на осведомленные анонимные источники, написал в социальной сети X, что американский план включает, в частности, сокращение украинской армии в два раза и отказ Украины от всего Донбасса. «Это равносильно капитуляции Украины», — отметил журналист.
В свою очередь агентство Reuters вечером 19 ноября также сообщило, что американский план включает, помимо прочего, сокращение украинской армии. По информации двух источников агентства, Соединенные Штаты дали Владимиру Зеленскому понять, что ему необходимо согласиться с этими предложениями.
По данным одного из украинских изданий, план включает и запрет на наличие у Украины дальнобойного оружия.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе урегулирования конфликта в Украине по сравнению с договоренностями, достигнутыми на Аляске лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Также Песков заявил, что российская сторона не планирует контакты с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом после его визита в украинскую столицу.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники написала, что прибывший недавно в Киев Дрисколл планирует позднее встретиться с представителями России. По данным газеты, американский военный чиновник отправился в Украину, чтобы понять ситуацию на земле. WSJ утверждает, что задача Дрисколла — возобновить мирные переговоры от имени президента США Дональда Трампа. Идея направить в Украину и затем в Россию министра Сухопутных войск возникла у американского лидера после беседы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, отмечает издание. Оно также указывает, что к поездке в Киев Дрисколла готовил спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, ранее встречавшийся с президентом России Владимиром Путиным.
Портал Axios опубликовал материал о неких секретных «консультациях» России и США по плану украинского урегулирования, который издание характеризует как новый. -0-