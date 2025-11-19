Песков: телефонную беседу Путина и Трампа можно организовать моментально

Телефонную беседу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно организовать моментально. Однако перед ней должна предшествовать подготовка саммита двух стран. Такое заявление сделал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как обстоят дела в отношениях Вашингтона и Москвы.
«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», — подчеркнул Песков.
По мнению пресс-секретаря президента, подготовка саммита — это неотъемлемая часть успешных переговоров.
Ранее российский посол в Америке Александр Дарчиев сообщал, что в настоящий момент диалог между Штатами и Россией замедлился. При этом он уточнил, что он не остановился полностью.