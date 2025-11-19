Суд в Италии постановил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Это уже второе разбирательство по апелляции, в первый раз она была удовлетворена, и дело было отправлено на повторное рассмотрение, которое ранее завершилось постановлением об экстрадиции украинца. По словам адвоката, он теперь должен быть выдан в течение 10 дней.