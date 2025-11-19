Суд в Италии постановил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, отклонил апелляцию и подтвердил выдачу Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Об этом журналистам сообщил его адвокат Никола Канестрини, информирует ТАСС.
Это уже второе разбирательство по апелляции, в первый раз она была удовлетворена, и дело было отправлено на повторное рассмотрение, которое ранее завершилось постановлением об экстрадиции украинца. По словам адвоката, он теперь должен быть выдан в течение 10 дней.
В Германии ему предъявляется обвинение в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Он был задержан в Италии в августе по европейскому ордеру, выданному немецкими судебными властями. -0-