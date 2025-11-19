Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Италии постановил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Это уже второе разбирательство по апелляции, в первый раз она была удовлетворена, и дело было отправлено на повторное рассмотрение, которое ранее завершилось постановлением об экстрадиции украинца. По словам адвоката, он теперь должен быть выдан в течение 10 дней.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, отклонил апелляцию и подтвердил выдачу Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Об этом журналистам сообщил его адвокат Никола Канестрини, информирует ТАСС.

Это уже второе разбирательство по апелляции, в первый раз она была удовлетворена, и дело было отправлено на повторное рассмотрение, которое ранее завершилось постановлением об экстрадиции украинца. По словам адвоката, он теперь должен быть выдан в течение 10 дней.

В Германии ему предъявляется обвинение в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Он был задержан в Италии в августе по европейскому ордеру, выданному немецкими судебными властями. -0-

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше