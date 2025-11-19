Ричмонд
Делегация ВСУ доложила британскому генералу о текущей ситуации на фронте

Источник: Аргументы и факты

Делегация вооруженных сил Украины (ВСУ) представила отчет британскому бригадному генералу Марку Берри о текущей ситуации на фронте, сообщили в среду в генеральном штабе ВСУ.

«Недавно делегация ВСУ встретилась с бригадным генералом Марком Берри. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте, приоритетные нужды украинских войск и вопросы безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале генштаба.

Отмечается, что стороны подтвердили приверженность развитию военного сотрудничества.

В РФ заявляли, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и представляют собой «игру с огнем». Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины могут рассматриваться как законная цель для российских сил.

