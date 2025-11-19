Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно без проблем организовать. Но сейчас стороны еще не проделали необходимую работу, которая должна предшествовать личной встрече глав государств. Об этом в среду, 19 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно без проблем организовать. Но сейчас стороны еще не проделали необходимую работу, которая должна предшествовать личной встрече глав государств. Об этом в среду, 19 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту, — передает слова пресс-секретаря главы российского государства ТАСС.

Дональд Трамп ранее отменил встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. Президент России предположил, что речь шла лишь о ее переносе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила это и сказала, что возможный саммит глав государств по-прежнему рассматривается как актуальный.

Политолог Сергей Михеев выразил мнение, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, так как не имеет четкой позиции по урегулированию конфликта на Украине и не может предложить конкретного плана. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев среди прочего сказал, что Киев, Вашингтон и Москва довольно близки к разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше