Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Политолог Сергей Михеев выразил мнение, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, так как не имеет четкой позиции по урегулированию конфликта на Украине и не может предложить конкретного плана. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев среди прочего сказал, что Киев, Вашингтон и Москва довольно близки к разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.