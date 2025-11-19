Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно без проблем организовать. Но сейчас стороны еще не проделали необходимую работу, которая должна предшествовать личной встрече глав государств. Об этом в среду, 19 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту, — передает слова пресс-секретаря главы российского государства ТАСС.
Дональд Трамп ранее отменил встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. Президент России предположил, что речь шла лишь о ее переносе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила это и сказала, что возможный саммит глав государств по-прежнему рассматривается как актуальный.
Политолог Сергей Михеев выразил мнение, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, так как не имеет четкой позиции по урегулированию конфликта на Украине и не может предложить конкретного плана. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев среди прочего сказал, что Киев, Вашингтон и Москва довольно близки к разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.