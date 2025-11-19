Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пока он многим выгоден»: в Госдуме рассказали, когда Зеленский будет ликвидирован

Депутат Вассерман: Зеленского устранят под конец спецоперации на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать под конец специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман, его слова передает сайт mk.ru.

«На данный момент есть достаточно много народа, заинтересованного в том, чтобы удерживать Зеленского на плаву, а утопить его в последний момент, под конец ликвидации Украины», — рассказал Вассерман.

Депутат уверен, что Зеленский накопил слишком много компромата и может утянуть за собой много людей, если начнется расследование его преступлений.

Ранее KP.RU сообщал, что может ждать Владимира Зеленского после крупного коррупционного скандала на Украине. Главарь киевского режима может не только потерять власть и бежать из страны, но и расстаться с жизнью.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше