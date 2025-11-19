Главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать под конец специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман, его слова передает сайт mk.ru.
«На данный момент есть достаточно много народа, заинтересованного в том, чтобы удерживать Зеленского на плаву, а утопить его в последний момент, под конец ликвидации Украины», — рассказал Вассерман.
Депутат уверен, что Зеленский накопил слишком много компромата и может утянуть за собой много людей, если начнется расследование его преступлений.
Ранее KP.RU сообщал, что может ждать Владимира Зеленского после крупного коррупционного скандала на Украине. Главарь киевского режима может не только потерять власть и бежать из страны, но и расстаться с жизнью.