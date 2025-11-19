Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Уиткофф и Умеров достигли понимания по урегулированию на Украине

Отмечается, что Зеленский поручил Умерову провести консультации по плану урегулирования.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли определённого понимания в ходе переговоров по плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Отмечается, что Владимир Зеленский поручил Умерову провести консультации по данному плану, и его предложения были учтены при разработке документа.

Напомним, что запланированная на 19 ноября встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком не состоялась.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведёт контактов со Стивом Уиткоффом.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше