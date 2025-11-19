Axios: Уиткофф и Умеров достигли понимания по урегулированию на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли определённого понимания в ходе переговоров по плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Отмечается, что Владимир Зеленский поручил Умерову провести консультации по данному плану, и его предложения были учтены при разработке документа.
Напомним, что запланированная на 19 ноября встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком не состоялась.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведёт контактов со Стивом Уиткоффом.
