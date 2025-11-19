ЕС намерен переквалифицировать 600 тыс. работников для оборонного сектора

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа пытается быстро перевооружиться. Но у нее слишком мало квалифицированных специалистов для разработки и производства того объема военной техники, который необходим для новой европейской оборонной стратегии. Об этом пишет Euronews.
Евросоюз заявляет, что к 2030 году в оборонной промышленности должны пройти повышение квалификации или переквалификацию 600 тыс. человек. Дело в том, что этот сектор не может набирать персонал так быстро, как это необходимо для удовлетворения потребностей блока в перевооружении.
План повышения квалификации является частью ряда мер, изложенных Еврокомиссией в среду в рамках ее дорожной карты трансформации оборонной промышленности, которая также включает так называемую Платформу талантов для поддержки стажировок на малых и средних предприятиях двойного назначения и оборонной промышленности, в малых компаниях средней капитализации, стартапах и скейлапах (предприятиях, ориентирующихся на расширение доступа к рынкам. — Прим. БЕЛТА).
«Нам необходимо обеспечить навыки, которые нужны для обороны, — сказал один из чиновников Еврокомиссии. — Это становится серьезным препятствием, поскольку все участники оборонной отрасли стремятся производить все больше и больше инновационных продуктов, а нехватка квалифицированных кадров привела к жесткой конкуренции как внутри отрасли, так и, конечно, между секторами».
Евросоюз стремится перевооружиться — в основном за счет оборудования европейского производства — до конца десятилетия, когда, по его оценкам, Россия сможет напасть на другую европейскую страну. Но одной из главных проблем является нехватка квалифицированной рабочей силы, что отчасти является результатом десятилетий недостаточного инвестирования в оборону со стороны стран — членов ЕС.
После нескольких лет спада европейский рынок труда в оборонной промышленности вновь начал расти в 2022 году, что подстегнуло страны ЕС к значительному увеличению расходов на оборону.
В 2023 году в оборонной промышленности ЕС было создано около 581 тыс. рабочих мест, а данные Европейского оборонного агентства, опубликованные ранее в этом году, показали, что, хотя количество вакансий в оборонном секторе несколько уменьшилось после пика конца 2022 года, оно по-прежнему на 41% превышает уровень 2021 года.
Однако в последней дорожной карте Еврокомиссии говорится, что нехватка рабочей силы и навыков в этом секторе «угрожает его оперативным возможностям и, следовательно, влияет на безопасность ЕС».
В документе также говорится, что этот дефицит является проблемой как для предложения, где такие прорывные технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, разрабатываются для оборонных целей, так и для спроса, где вооруженным силам и закупочным организациям требуются экспертные знания для быстрого приобретения и интеграции этих новых систем. -0-