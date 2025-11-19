Мерц сообщил, что дважды заявлял Зеленскому о важности борьбы с коррупцией

Мерц добавил, что сообщал о необходимости борьбы с коррупцией Зеленскому «уже два раза — один раз лично и один раз во время недавнего телефонного разговора». По его словам, этот пункт остается обязательным условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.