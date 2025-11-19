Мерц сообщил, что дважды заявлял Зеленскому о важности борьбы с коррупцией

Противодействие коррупции на Украине является обязательным пунктом для страны на пути к членству в Евросоюзе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.
Во время мероприятия, трансляция которого велась на сайте правительства ФРГ, Мерц напомнил, что в 2026 году Германия увеличит помощь Киеву на €3 млрд.
«В ответ мы ожидаем, что Украина останется надежным партнером, а это в действительности означает нещадные действия против коррупции», — подчеркнул канцлер.
Мерц добавил, что сообщал о необходимости борьбы с коррупцией Зеленскому «уже два раза — один раз лично и один раз во время недавнего телефонного разговора». По его словам, этот пункт остается обязательным условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в ЕС.