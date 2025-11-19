Ричмонд
Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования

Американский спецпосланник Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров смогли продвинуться в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями обсуждений.

Источник: Life.ru

По словам собеседника издания, участникам удалось достичь «некоторого понимания» по ключевым пунктам будущего плана. Главарь киевского режима Владимир Зеленский дал Умерову полномочия вести эти переговоры, а его позиция уже была учтена при формировании предложений Вашингтона.

Axios уточняет, что диалог продолжается, а стороны согласуют параметры инициативы, которую США намерены вынести на следующий этап обсуждений.

Ранее Life.ru писал, что министр армии США Дэниел Дрисколл после визита в Киев собирается выйти на прямой контакт с российской стороной. Американская сторона собирается поговорить с Владимиром Зеленским, высшим военным командованием Украины и представителями оборонных компаний. Главной темой переговоров станет провал Вашингтона в гонке дронов и попытка наверстать отставание. Отдельным блоком будут вынесены идеи о том, как можно остановить боевые действия. После киевской поездки Дрисколл намерен провести встречу уже с российскими чиновниками.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

