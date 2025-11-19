Мерц угодил в скандал в Бразилии: вот что на это сказали в Берлине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не собирается приносит слова извинения Бразилии за свои грубые высказывания о Белене, где проходила конференция ООН по климату COP-30. Такое заявление сделал на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя данную ситуацию.
Известно, что после рабочей поездки в Бразилию Мерц угодил в скандал. Политик раскритиковал организацию мероприятия в Белене и рассказал, что спрашивал у журналистов, довольны ли они условиями проживания в этом городе. По его словам, все ответили отрицательно. Мерц согласился с их мнением и отметил, что был рад вернуться домой.
«Он (Мерц — прим. ред.) сказал, что мы живем в одной из самых прекрасных стран мира, и это имел в виду по отношению к Германии», — пояснил Корнелиус.
Он уточнил, что заявления главы Германии неправильно поняли. Корнелиус утверждает, что политик не хотел оскорбить Бразилию. По его мнению, фраза Мерца точно не была «брезгливой».
Ранее Фридрих Мерц заявил, что нынешний миропорядок пришел к своему завершению. Он отметил, что Германия вместе с европейскими странами намерена приступить к формированию нового порядка.