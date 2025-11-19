Мерц угодил в скандал в Бразилии: вот что на это сказали в Берлине

Известно, что после рабочей поездки в Бразилию Мерц угодил в скандал. Политик раскритиковал организацию мероприятия в Белене и рассказал, что спрашивал у журналистов, довольны ли они условиями проживания в этом городе. По его словам, все ответили отрицательно. Мерц согласился с их мнением и отметил, что был рад вернуться домой.