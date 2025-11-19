Макрон: Париж направлял Viginum в Молдавии для защиты выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французских специалистов из агентства Viginum направляли в Молдавию для борьбы с внешним вмешательством в выборы. Это произошло во время президентских и парламентских выборов в стране. Об этом он сказал во время встречи с читателями газеты La Voix du Nord.