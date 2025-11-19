Макрон: Париж направлял Viginum в Молдавии для защиты выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французских специалистов из агентства Viginum направляли в Молдавию для борьбы с внешним вмешательством в выборы. Это произошло во время президентских и парламентских выборов в стране. Об этом он сказал во время встречи с читателями газеты La Voix du Nord.
Макрон объяснил, что основным поводом для отправки специалистов стали ежедневные «нападения со стороны русских».
Он упомянул о президентских выборах в Румынии, где были отменены результаты первого тура из-за подозрений во внешнем вмешательстве. Макрон отметил, что подобные действия были зафиксированы и на выборах в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где, по его словам, русские манипулировали общественным мнением через соцсети.
Также он привёл пример с распространением слухов о постельных клопах во Франции, заявив, что эти новости якобы были направлены на отвлечение внимания от ситуации на Украине и подрыва доверия к французской демократии.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз открыто вмешивается в выборы в Молдавии, при этом пытаясь возложить ответственность на Россию.