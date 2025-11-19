Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Париж направлял Viginum в Молдавии для защиты выборов

Макрон сообщил, что Франция направляла специалистов Viginum в Молдавию для защиты выборов от внешнего вмешательства.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французских специалистов из агентства Viginum направляли в Молдавию для борьбы с внешним вмешательством в выборы. Это произошло во время президентских и парламентских выборов в стране. Об этом он сказал во время встречи с читателями газеты La Voix du Nord.

Макрон объяснил, что основным поводом для отправки специалистов стали ежедневные «нападения со стороны русских».

Он упомянул о президентских выборах в Румынии, где были отменены результаты первого тура из-за подозрений во внешнем вмешательстве. Макрон отметил, что подобные действия были зафиксированы и на выборах в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где, по его словам, русские манипулировали общественным мнением через соцсети.

Также он привёл пример с распространением слухов о постельных клопах во Франции, заявив, что эти новости якобы были направлены на отвлечение внимания от ситуации на Украине и подрыва доверия к французской демократии.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз открыто вмешивается в выборы в Молдавии, при этом пытаясь возложить ответственность на Россию.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше