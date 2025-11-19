Ричмонд
Суд в Италии одобрил выдачу Германии украинца по делу о «Северных потоках»

Подозреваемого в подрывах украинца отправят в ФРГ в течение 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

Кассационный суд Италии одобрил выдачу полиции Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом прессе рассказал адвокат подсудимого Никола Канестрини.

Известно, что суд отклонил вторую по счету апелляцию по этому делу. Первую удовлетворили, и процесс направили на пересмотр. Однако все закончилось решением об экстрадиции Кузнецова. Адвокат уточнил, что теперь его должны выдать в течение 10 дней.

«Мы приняли к сведению это решение. Его обоснование пока неизвестно. Мы готовы передать наработанные материалы нашим коллегам в Германию для защиты», — поделился подробностями юрист.

Ранее KP.RU сообщал, что Берлин должен ответить на вопросы по диверсиям на «Северных потоках». Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Германия позорно потеряла свою экономическую опору, молча согласившись с течением обстоятельств. Он добавил, что Россия намерена добиваться международного расследования.

