США готовы признать суверенитет России над Крымом и Донбассом

Ранее в Кремле напомнили, что Россия не закрывала дверь для переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу, а пауза возникла не по её инициативе. По его словам, именно Киев в определённый момент отказался поддерживать процесс.