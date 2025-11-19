Татарстан и Росавиация подписали соглашение по полетам БВС

Росавиация и власти Татарстана подписали на форуме «Транспорт России» первое соглашение об информационном взаимодействии при оформлении разрешений на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) в регионе, сообщили в ведомстве.
Документ подписали руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
В агентстве подчеркнули, что соглашение станет важным шагом к «открытию неба» над Татарстаном и существенно упростит правовое регулирование полетов дронов, что, в свою очередь, должно ускорить развитие отрасли в регионе.
