Татарстан и Росавиация подписали соглашение по полетам БВС

Росавиация и власти Татарстана подписали на форуме «Транспорт России» первое соглашение об информационном взаимодействии при оформлении разрешений на полеты беспилотных воздушных судов.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация и власти Татарстана подписали на форуме «Транспорт России» первое соглашение об информационном взаимодействии при оформлении разрешений на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) в регионе, сообщили в ведомстве.

Документ подписали руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

В агентстве подчеркнули, что соглашение станет важным шагом к «открытию неба» над Татарстаном и существенно упростит правовое регулирование полетов дронов, что, в свою очередь, должно ускорить развитие отрасли в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.