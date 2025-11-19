Трамп назвал клоуном председателя ФРС Пауэлла из-за реконструкции здания

Американский лидер Дональд Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла «клоуном», обсуждая реконструкцию здания ФРС.
Выступая на американо-саудовском бизнес-форуме, глава Белого дома указал, что в системе Федеральной резервной системы США работают «три тысячи экономистов, которые готовят отчеты» председателю, а реконструкция здания, оценивавшаяся в 25 млн долларов, подорожала до 4 млрд.
«Под руководством этого клоуна они дошли до 4 миллиардов», — заявил американский президент.
Напомним, ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о публикации материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.