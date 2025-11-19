Ричмонд
Трамп назвал клоуном председателя ФРС Пауэлла из-за реконструкции здания

Как отметил глава США, подготовкой отчетов для Джерома Пауэлла занимаются 3 тыс. специалистов по экономике.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла «клоуном», обсуждая реконструкцию здания ФРС.

Выступая на американо-саудовском бизнес-форуме, глава Белого дома указал, что в системе Федеральной резервной системы США работают «три тысячи экономистов, которые готовят отчеты» председателю, а реконструкция здания, оценивавшаяся в 25 млн долларов, подорожала до 4 млрд.

«Под руководством этого клоуна они дошли до 4 миллиардов», — заявил американский президент.

Напомним, ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о публикации материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

