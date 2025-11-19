Министр Хили: британские ВМС и ВВС следят за российским судном «Янтарь»

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что истребители и фрегат следят за российским океанографическим судном «Янтарь», находящимся к северу от Шотландии. Он обвинил корабль в картографировании подводных кабелей связи и применении лазерных систем против британских ВВС. О том, почему глава минобороны выступил с подобными заявлениями и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».