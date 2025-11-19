Ричмонд
Паром с 270 пассажирами сел на мель у берегов Республики Корея, три человека пострадали

Береговая охрана сообщила, что спасла всех находившихся на судне, для этого были мобилизованы около 20 кораблей и один самолет. Причина, по которой судно село на мель, пока неизвестна.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский паром, на борту которого находилось около 270 человек, сел на мель у западного побережья Республики Корея, в результате чего три человека получили легкие травмы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану.

Инцидент произошел, когда судно шло с южного острова Чеджу в юго-западный портовый город Мокпо.

Береговая охрана сообщила, что спасла всех находившихся на судне, для этого были мобилизованы около 20 кораблей и один самолет.

Причина, по которой судно село на мель, пока неизвестна. -0-