Паром с 270 пассажирами сел на мель у берегов Республики Корея, три человека пострадали

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский паром, на борту которого находилось около 270 человек, сел на мель у западного побережья Республики Корея, в результате чего три человека получили легкие травмы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану.
Инцидент произошел, когда судно шло с южного острова Чеджу в юго-западный портовый город Мокпо.
Береговая охрана сообщила, что спасла всех находившихся на судне, для этого были мобилизованы около 20 кораблей и один самолет.
Причина, по которой судно село на мель, пока неизвестна. -0-