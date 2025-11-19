Ричмонд
Reuters: спецпредставитель Трампа по Украине Келлог уйдет в отставку в январе

Келлог разочарован из-за перегруженности вопросами, отмечает Reuters.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует покинуть свою должность в январе 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Агентство подчёркивает, что после его ухода Украина утратит важного союзника в администрации тогда ещё действующего президента Дональда Трампа. По информации источников, Келлог уже сообщил своему окружению, что именно январь — оптимальное время для отставки. Reuters отмечает, что это будет нежелательной новостью для Киева.

Причинами такого решения, как предполагается, стали его разочарование из-за большой нагрузки по украинским вопросам и мнение, что «некоторые чиновники в администрации слишком пассивны в усилиях по давлению на Россию».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Келлог, по его мнению, стремится «законопатить» конфликт на Украине, вместо того чтобы добиться его долгосрочного разрешения.

