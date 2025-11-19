План США по Украине предполагает передачу территорий Донбасса России

Согласно информации, распространённой порталом Axios со ссылкой на американского официального представителя, в предложенном США плане урегулирования украинского конфликта содержится положение о создании демилитаризованной зоны на территориях Донбасса, которые могут перейти под контроль России. Несмотря на изменение юрисдикции, в этих районах будет запрещено размещение российских войск.
«Несмотря на то, что эти территории будут под контролем России, те районы Донбасса, которые Украина уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, на которой Россия не сможет размещать войска», — пишет издание.
Публикация также указывает, что американское предложение затрагивает судьбу Запорожской и Херсонской областей. Согласно обсуждаемому сценарию, линии соприкосновения в этих регионах в основном будут заморожены, при этом Россия должна будет вернуть Киеву часть занятых территорий. Подчёркивается, что данные условия носят предварительный характер и подлежат дальнейшим переговорам.
Ранее сообщалось, что иностранному контингенту запретят нахождение на Украине в случае мира.
