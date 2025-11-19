План США по Украине предполагает передачу территорий Донбасса России

Согласно информации, распространённой порталом Axios со ссылкой на американского официального представителя, в предложенном США плане урегулирования украинского конфликта содержится положение о создании демилитаризованной зоны на территориях Донбасса, которые могут перейти под контроль России. Несмотря на изменение юрисдикции, в этих районах будет запрещено размещение российских войск.