СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники раскритиковали предлагаемый США план по решению украинского конфликта, заявив, что он не будет реализован в стране без внесения в него значительных изменений, сообщает газета Financial Times.
«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что… без существенных изменений он не будет реализован на Украине» , — отмечает Financial Times.
Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал газете план США как «очень однотипный».
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание «официального статуса» канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ.