Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Киеве раскритиковали план США по решению конфликта

FT: Киев раскритиковал план США по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники раскритиковали предлагаемый США план по решению украинского конфликта, заявив, что он не будет реализован в стране без внесения в него значительных изменений, сообщает газета Financial Times.

«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что… без существенных изменений он не будет реализован на Украине» , — отмечает Financial Times.

Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал газете план США как «очень однотипный».

Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в среду издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание «официального статуса» канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше