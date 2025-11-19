Канцлер Германии Мерц не намерен извиняться за свои высказывания о Бразилии

Мерц после краткого визита на саммит заявил, что ни один из сопровождавших его журналистов не изъявил желания остаться в Бразилии, и все были рады возвращению в Германию. По информации телеканала CNN Brasil, бразильское руководство сочло эти высказывания грубыми и высокомерными. Критика в адрес канцлера прозвучала и от представителей ряда политических партий самой Германии.