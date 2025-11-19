Канцлер Германии Мерц не намерен извиняться за свои высказывания о Бразилии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался приносить извинения за свои высказывания о бразильском городе Белен, где проходила климатическая конференция ООН COP-30. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине, слова канцлера были вырваны из контекста.
По словам представителя кабмина, Мерц имел в виду, что Германия является одной из самых прекрасных стран мира, что не умаляет достоинств Бразилии. Корнелиус добавил, что небольшая иерархизация в высказываниях канцлера не является предосудительной, и отверг обвинения в брезгливости.
Мерц после краткого визита на саммит заявил, что ни один из сопровождавших его журналистов не изъявил желания остаться в Бразилии, и все были рады возвращению в Германию. По информации телеканала CNN Brasil, бразильское руководство сочло эти высказывания грубыми и высокомерными. Критика в адрес канцлера прозвучала и от представителей ряда политических партий самой Германии.
