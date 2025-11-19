Ричмонд
Львов впервые за последние месяцы столкнулся с блэкаутом

В городе Львов произошёл блэкаут из-за отключения электроэнергии. Это случилось впервые за несколько месяцев, сообщает издание «Страна».

Источник: Life.ru

«Львовоблэнерго» опубликовало сообщение в телеграм-канале о том, что во Львове и области «действуют аварийные отключения в объёме десяти очередей».

«Просим рационально использовать электроэнергию во время её наличия и не включать энергоёмкие приборы без необходимости», — подчеркнули в «Львовоблэнерго».

Ранее Армия России атаковала склад, обслуживающий Bradley и Humvee во Львове. На повреждённом складе осуществлялся ремонт и переоборудование бронемашин Вооружённых сил Украины, включая «Брэдли» и «Хаммер». Подробности инцидента и возможные последствия в настоящее время уточняются.

