Трамп заявил о готовности США вести себя отвратительно с врагами

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, заявил о готовности Вашингтона применять жёсткие меры в отношении стран-оппонентов.

Американский лидер пояснил, что Соединённые Штаты стремятся к изменению политики своих противников, выразив надежду, что крайние меры не потребуются.

«Мы хотим изменить наших врагов. Я говорю это вежливо, но мы хотим изменить их, и если они не изменятся, мы будем вести себя отвратительно, но, надеюсь, нам не придется вести себя отвратительно», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что план США по Украине предполагает передачу территорий Донбасса России.

