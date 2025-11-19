Ричмонд
Киев ответил на предложенный США план урегулирования конфликта

Украинские официальные лица выразили резкую критику в адрес предложенного Соединёнными Штатами плана урегулирования конфликта, заявив о его неприемлемости без существенных корректировок.

Как сообщает газета Financial Times, киевские чиновники, ознакомившиеся с документом, охарактеризовали американские предложения как «очень однотипные» и требующие значительной доработки для их возможной реализации на Украине.

«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что… без существенных изменений он не будет реализован на Украине» , — пишет издание.

Ранее сообщалось, что план США по Украине предполагает передачу территорий Донбасса России.

