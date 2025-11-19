Ричмонд
Reuters: Келлог покинет пост спецпредставителя США по Украине в январе

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлогг планирует покинуть свой пост в январе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как уточняет Reuters, специальный посланник президента — временная должность. Для того чтобы подобные посланники оставались на своих должностях дольше 360 дней, их кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Знакомые господина Келлога утверждают, что тот изначально не планировал оставаться в Белом доме дольше этого срока. Они указывают на то, что в администрации президента и так слишком много чиновников заняты разрешением военного конфликта на Украине.

Вместе с этим собеседники добавили, что господин Келлог порой конфликтовал с другим спецпосланником президента США — Стивом Уиткоффом, который, сообщает агентство, выступал в поддержку позиций Кремля по вопросу разрешения украинского конфликта. Кто станет возможным кандидатом на место посланника, если тот покинет свой пост, пока неизвестно.

