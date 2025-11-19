Reuters: Келлог покинет пост спецпредставителя США по Украине в январе

Как уточняет Reuters, специальный посланник президента — временная должность. Для того чтобы подобные посланники оставались на своих должностях дольше 360 дней, их кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Знакомые господина Келлога утверждают, что тот изначально не планировал оставаться в Белом доме дольше этого срока. Они указывают на то, что в администрации президента и так слишком много чиновников заняты разрешением военного конфликта на Украине.