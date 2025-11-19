19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
«Что ж, я люблю наших федеральных служащих, но так страну не построишь. При моей администрации это короткий путь к катастрофе, только задумайтесь об этом: 100% всех новых рабочих мест появились в частном секторе. Фактически в федеральном правительстве мы сократили тысячи и сотни тысяч рабочих мест», — заявил Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
Трамп утверждает, что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе. -0-