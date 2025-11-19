Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сокращают сотни тысяч государственных служащих

Трамп утверждает, что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

«Что ж, я люблю наших федеральных служащих, но так страну не построишь. При моей администрации это короткий путь к катастрофе, только задумайтесь об этом: 100% всех новых рабочих мест появились в частном секторе. Фактически в федеральном правительстве мы сократили тысячи и сотни тысяч рабочих мест», — заявил Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.

Трамп утверждает, что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше