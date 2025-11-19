Ричмонд
Киев может потерять ключевого союзника

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, по данным агентства Reuters, может покинуть свой пост в администрации Дональда Трампа в январе 2026 года.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, по данным агентства Reuters, может покинуть свой пост в администрации Дональда Трампа в январе 2026 года. Сообщается, что дипломат уже проинформировал коллег о своих планах уйти в отставку.

Как отмечает издание, возможный уход Келлога лишит Киев одного из ключевых союзников в Белом доме.

Напомним, что в конце января текущего года Трамп поставил перед специальным представителем задачу добиться урегулирования украинского конфликта в течение ста дней. Впоследствии американский лидер неоднократно признавал, что достижение мирного соглашения оказалось значительно сложнее, чем изначально предполагалось.

Ранее сообщалось, что Киев ответил на предложенный США план урегулирования конфликта.

