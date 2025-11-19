Трамп пообещал вести себя отвратительно с врагами, если те не изменятся

Ранее эксперты РАН проанализировали речи Дональда Трампа и выяснили его отношение к Украине. Президент США рассматривает постсоветскую республику, как и большинство стран, через призму выгоды для Америки. В том числе, речь идёт о сокращении поддержки Киева, если только это не принесёт прямой пользы Вашингтону. Такой прагматичный подход позволяет понять стратегию Трампа: он чётко разделяет сферы, где можно экономить, и направления, где следует ожидать отдачи, просчитывая каждый шаг на международной арене через призму «внутренней бухгалтерии».