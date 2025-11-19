Ричмонд
«Просто позволь мне уладить»: Трамп раскритиковал украинский конфликт

Дональд Трамп назвал конфликт на Украине бредовым.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт в Украине «бредовым» и выразил надежду на его скорое завершение. Об этом он заявил на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам президента, он «спас миллионы жизней в других конфликтах». В частности, он упомянул своё участие в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«Президент России Владимир Путин звонил мне и сказал: “Я не могу поверить, что вы всё уладили, мы так долго пытались это сделать”. Я ответил: не переживай, просто дай мне попробовать уладить ваш бредовый конфликт», — заявил глава Белого дома.

Трамп самоуверенно заявил, что он якобы обладает «достаточными навыками переговорщика», чтобы помочь закончить украинский конфликт, и подтвердил своё намерение добиться мира. Уточняется, что он использовал слово freaking war. Это выражение заменяет нецензурное и означает что-то вроде «сводящее с ума», «пугающее» или «бредовое».

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин раскрыл, почему Киев отказывается от мира. Он подчеркнул, что для киевского режима власть важнее мира и жизни украинцев.

