Президент США Дональд Трамп назвал конфликт в Украине «бредовым» и выразил надежду на его скорое завершение. Об этом он заявил на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
По словам президента, он «спас миллионы жизней в других конфликтах». В частности, он упомянул своё участие в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.
«Президент России Владимир Путин звонил мне и сказал: “Я не могу поверить, что вы всё уладили, мы так долго пытались это сделать”. Я ответил: не переживай, просто дай мне попробовать уладить ваш бредовый конфликт», — заявил глава Белого дома.
Трамп самоуверенно заявил, что он якобы обладает «достаточными навыками переговорщика», чтобы помочь закончить украинский конфликт, и подтвердил своё намерение добиться мира. Уточняется, что он использовал слово freaking war. Это выражение заменяет нецензурное и означает что-то вроде «сводящее с ума», «пугающее» или «бредовое».
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин раскрыл, почему Киев отказывается от мира. Он подчеркнул, что для киевского режима власть важнее мира и жизни украинцев.