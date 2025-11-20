Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Келлог заметно отличается от Уиткоффа. Если Уиткофф ориентирован на долгосрочные решения, то Келлог предлагает лишь «законопатить» украинский конфликт, то есть временно его заморозить. По мнению главы МИД, Келлог, настаивая на непризнании российских территорий, стремится затянуть урегулирование. Это, по словам Лаврова, даст США возможность в будущем игнорировать не имеющие юридической силы обязательства.