Мирный план США пришелся Киеву не по нутру: на заокеанских «партнеров» обрушились с критикой

FT: Киев раскритиковал американский план по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти раскритиковали американский план по урегулированию конфликта, подчеркнув, что без серьезных изменений его якобы невозможно внедрить в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

«Чиновники в Киеве, которые ознакомились с предложением, отметили: без значительных корректировок этот план не будет реализован на территории страны», — пишет издание.

В Киеве не жалеют красочных эпитетов по отношению к неудобному плану. Так, например, один из знакомых с документом источников заявил, что он якобы «очень шаблонный и типичный».

Недавно стало известно, что встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с киевским главарём Владимиром Зеленским в Турции была отменена. Это произошло после того, как стало ясно, что Зеленский не готов обсуждать предложенный США план по мирному урегулированию.

Ранее KP.RU писал о позиции Москвы по украинскому кризису. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркивал открытость России для переговоров.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше