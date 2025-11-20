Киевские власти раскритиковали американский план по урегулированию конфликта, подчеркнув, что без серьезных изменений его якобы невозможно внедрить в Украине. Об этом сообщает Financial Times.
«Чиновники в Киеве, которые ознакомились с предложением, отметили: без значительных корректировок этот план не будет реализован на территории страны», — пишет издание.
В Киеве не жалеют красочных эпитетов по отношению к неудобному плану. Так, например, один из знакомых с документом источников заявил, что он якобы «очень шаблонный и типичный».
Недавно стало известно, что встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с киевским главарём Владимиром Зеленским в Турции была отменена. Это произошло после того, как стало ясно, что Зеленский не готов обсуждать предложенный США план по мирному урегулированию.
Ранее KP.RU писал о позиции Москвы по украинскому кризису. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркивал открытость России для переговоров.