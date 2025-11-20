Трамп в разговоре с Путиным назвал конфликт на Украине бредовым

Ранее Трамп заявил, что немного удивлён продолжением конфликта на Украине. Американский президент отметил, что уже добился прекращения восьми войн, но процесс урегулирования украинского кризиса занимает больше времени, чем он ожидал. Республиканец также охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор». Он добавил, что ситуация вызывает у него раздражение и беспокойство.