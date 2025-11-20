Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не хочет обсуждать новый план США по урегулированию конфликта

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Турции была отменена, потому что бывший комик не желает обсуждать американский план урегулирования. Об этом сообщает портал Axios.

Источник: Life.ru

Дополнительными причинами отмены переговоров называют коррупционный скандал в украинской энергетике, а также настойчивость Зеленского в обсуждении альтернативного плана, разработанного при участии европейских партнёров. Президент США Дональд Трамп поддержал решение своего спецпосланника о переносе встречи.

Уиткофф ранее обсудил детали предстоящих переговоров с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым во время встречи в Майами. На этой встрече согласовывались параметры будущего диалога. Участникам удалось достичь «некоторого понимания» по ключевым пунктам будущего плана. Владимир Зеленский дал Умерову полномочия вести эти переговоры, а его позиция уже была учтена при формировании предложений Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше