Новости СВО. Прорыв ВС РФ под Северском, ВСУ в кольце под Мирноградом, Киев бросил своих в Красноармейске, Зеленскому готовят отставку, 20 ноября

— Пехоты ВСУ здесь не так уж и много, а наших туда зашло предостаточно. И они продолжают туда заходить С другой стороны, те, кто утверждает, что организованное сопротивление ВСУ в посёлке сломлено, тоже неправы. Пока не сломлено. Противник на правом берегу Солёной ещё сидит плотно в паре укрепов. И опираясь, собственно, на них, только и может контратаковать, — объяснил ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.