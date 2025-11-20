Ричмонд
В Конго перевернулась баржа, 64 человека пропали без вести

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка опрокинулась в центральной части Конго, 64 человека считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Речная баржа затонула в понедельник в устье реки Санкру в провинции Касаи — районе, известном своими мощными и бурными течениями, рассказал местный администратор Франсуа Ахака.

«На борту изначально находилось 120 пассажиров. На данный момент у нас 56 выживших и 64 пропавших без вести», — сказал он, добавив, что поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Ахака сообщил, что судно вышло из порта Бена-Дибеле в провинции Санкру 13 ноября и направлялось в столицу — город Киншасу, расположенный более чем в 800 км от точки отправления.

Перевороты лодок становятся все более частыми в этой центральноафриканской стране, поскольку все больше людей отказываются от редких автомобильных дорог в пользу более дешевых деревянных судов, разрушающихся под тяжестью пассажиров и их грузов.

Во время таких поездок спасательные жилеты встречаются редко, а суда, как правило, перегружены.

Многие лодки также передвигаются ночью, что осложняет спасательные операции во время крушений и часто приводит к тому, что тела погибших так и не находят.

В сентябре по меньшей мере 193 человека погибли на северо-западе Конго в двух отдельных трагедиях на воде, которые государственные СМИ связали с «неправильной загрузкой и ночной навигацией».-0-