Трамп снова заявил о своем разочаровании в Путине

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии выразил определённое разочарование ходом урегулирования конфликта на Украине, отметив, что российский лидер Владимир Путин осведомлён о его позиции.

«Я немного разочарован в президенте Путине сейчас, он это знает», — заявил глава Белого дома.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, выступая в среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, заявил о готовности Вашингтона применять жёсткие меры в отношении стран-оппонентов.

Ранее сообщалось, что Трамп нецензурно высказался на счет украинского конфликта.

