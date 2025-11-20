Трамп снова заявил о своем разочаровании в Путине

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии выразил определённое разочарование ходом урегулирования конфликта на Украине, отметив, что российский лидер Владимир Путин осведомлён о его позиции.
«Я немного разочарован в президенте Путине сейчас, он это знает», — заявил глава Белого дома.
Напомним, что президент США Дональд Трамп, выступая в среду на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, заявил о готовности Вашингтона применять жёсткие меры в отношении стран-оппонентов.
Ранее сообщалось, что Трамп нецензурно высказался на счет украинского конфликта.
