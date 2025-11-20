Чиновники отметили, что предложенный план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля». Без серьёзных изменений этот план не найдёт поддержки на Украине. Один из источников, знакомый с документом, описал его как «очень однотипный».
Ранее Life.ru сообщал, что министр армии США Дэн Дрисколл и высокопрофильная делегация Пентагона прибыли на Украину. Дрисколл планирует обсудить условия боевых действий и потребности в оружии с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Он также рассмотрит вопросы, касающиеся установления мира.
