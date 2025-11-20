Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.
По их информации, Келлог ясно дал понять своему окружению, что январь — самое подходящее время для ухода. Его отставка станет неприятной новостью для Киева, пишет Reuters.-0-
