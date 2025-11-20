Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Келлог ясно дал понять своему окружению, что январь — самое подходящее время для ухода. Его отставка станет неприятной новостью для Киева.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

По их информации, Келлог ясно дал понять своему окружению, что январь — самое подходящее время для ухода. Его отставка станет неприятной новостью для Киева, пишет Reuters.-0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше