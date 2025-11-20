На Украине могут сформировать временное правительство

Ранее в Раде анонсировали увольнение Андрея Ермака и назвали возможную замену. Владимир Зеленский может отправить главу своего офиса в отставку уже 20 ноября. На его место претендует экс-посол в США Оксана Маркарова. 53-летний Ермак занимает свою нынешнюю должность с 2020 года. Он сменил на ней Андрея Богдана, а до этого был помощником Зеленского.