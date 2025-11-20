Министр из ЮАР Рамокгопа вызвал аплодисменты G20 замечанием в адрес США

Во время обсуждения «Деловой двадцатки» один из участников спросил министра о его ожиданиях от работы «Группы двадцати».
«Наша страна укрепляется. Южная Африка — то место в мире, где стоит быть. Поэтому все, кто имеет значение, здесь. Другие решили не приезжать, но ничего. При этом США — единственный член “Двадцатки”, заявивший о планах не направлять на встречу никакой официальной делегации», — передаёт слова министра РИА «Новости».
Участники поддержали речь министра аплодисментами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «большая двадцатка» остаётся важной площадкой для всех стран-участниц. Значимость формата не снижается, несмотря на меняющуюся международную обстановку. При этом саммит должен оставаться платформой для обсуждения экономических вопросов, а не политических разногласий.
