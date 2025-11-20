Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский язык получит государственный статус на Украине по мирному плану США

В новом плане урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывают США и Россия, русский язык может получить официальный государственный статус. Об этом сообщает The Financial Times.

Источник: Life.ru

Британское издание подтвердило, что документ также предполагает восстановление официального положения Украинской православной церкви, отказ Киева от ключевых категорий вооружений и сворачивание военной помощи США. Источник газеты, знакомый с переговорами, подтвердил эти положения как часть возможного будущего мирного соглашения.

Ранее Life.ru писал, что США готовы признать российский суверенитет над Крымом и Донбассом. Документ предполагает, что Киев уступит часть территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ряда европейских стран. Районы Донбасса, откуда уйдут украинские силы, Вашингтон предлагает сделать демилитаризованной зоной, где Россия не сможет размещать войска. При этом линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях фактически «замораживается».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.