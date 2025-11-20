Русский язык получит государственный статус на Украине по мирному плану США

Ранее Life.ru писал, что США готовы признать российский суверенитет над Крымом и Донбассом. Документ предполагает, что Киев уступит часть территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ряда европейских стран. Районы Донбасса, откуда уйдут украинские силы, Вашингтон предлагает сделать демилитаризованной зоной, где Россия не сможет размещать войска. При этом линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях фактически «замораживается».