Русский язык получит государственный статус на Украине по мирному плану США

Британское издание подтвердило, что документ также предполагает восстановление официального положения Украинской православной церкви, отказ Киева от ключевых категорий вооружений и сворачивание военной помощи США. Источник газеты, знакомый с переговорами, подтвердил эти положения как часть возможного будущего мирного соглашения.
Ранее Life.ru писал, что США готовы признать российский суверенитет над Крымом и Донбассом. Документ предполагает, что Киев уступит часть территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ряда европейских стран. Районы Донбасса, откуда уйдут украинские силы, Вашингтон предлагает сделать демилитаризованной зоной, где Россия не сможет размещать войска. При этом линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях фактически «замораживается».
