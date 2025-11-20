Зеленский отреагировал на план США по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать конструктивные мирные инициативы со стороны администрации США.
Как сообщает издание «Страна.ua», глава украинского государства подчеркнул особую роль Вашингтона и Анкары в процессе урегулирования, отметив, что Соединённые Штаты обладают необходимыми ресурсами для прекращения боевых действий, а Турция может выступить в качестве переговорной площадки.
Зеленский особо акцентировал, что лишь президент Дональд Трамп и США обладают достаточным влиянием для достижения прекращения конфликта, отметив готовность Киева участвовать в любых содержательных форматах переговоров, способных принести конкретный результат.
Ранее сообщалось, что Киев может потерять ключевого союзника.
