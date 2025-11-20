Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отреагировал на план США по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать конструктивные мирные инициативы со стороны администрации США.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать конструктивные мирные инициативы со стороны администрации США.

Как сообщает издание «Страна.ua», глава украинского государства подчеркнул особую роль Вашингтона и Анкары в процессе урегулирования, отметив, что Соединённые Штаты обладают необходимыми ресурсами для прекращения боевых действий, а Турция может выступить в качестве переговорной площадки.

Зеленский особо акцентировал, что лишь президент Дональд Трамп и США обладают достаточным влиянием для достижения прекращения конфликта, отметив готовность Киева участвовать в любых содержательных форматах переговоров, способных принести конкретный результат.

Ранее сообщалось, что Киев может потерять ключевого союзника.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше