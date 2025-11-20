США и Украина достигли понимания в переговорах по мирному плану

В ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта специальный представитель президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли определённого взаимопонимания.
«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — пишет издание Axios.
Сообщается, что Владимир Зеленский предоставил Умерову необходимые полномочия для ведения переговоров, а его комментарии были учтены при формировании документа.
Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на план США по урегулированию конфликта.
