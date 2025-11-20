В Сенате США не подтвердили принятие санкций по РФ до конца года

При этом Тьюн фактически высказался за то, чтобы инициатива прошла сначала через Палату представителей Конгресса. «Думаю, более вероятно следующее: это будет исходить из Палаты представителей. Речь идет об инициативе, относящейся к доходной части федерального бюджета США. А инициативы, относящиеся к доходной части, исходят от Палаты представителей», — заявил сенатор. «Если бы она имелась у нас в Сенате, мы могли бы здесь это сделать. Но я также считаю, что, если вы хотите ускорить прохождение через Конгресс с прицелом на то, чтобы побыстрее положить документ на подпись на стол президенту, то, вероятно, процесс занял бы меньше времени в случае поступления законопроекта из Палаты представителей к нам (в Сенат. — Прим. БЕЛТА), чтобы мы могли вынести его на рассмотрение и обработать полным составом», — пояснил Тьюн. «Но разговоры на этот счет продолжаются», — признал он.