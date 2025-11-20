FT: Украина раскритиковала план США по урегулированию конфликта на Украине

По данным Politico, в окружении Трампа считают, что Зеленский, испытывающий серьезное давление на фронте и сталкивающийся с внутриполитическим кризисом на фоне коррупционного скандала по «делу Миндича», может быть вынужден вернуться к обсуждению американских предложений. Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома также пишет, что рамочное соглашение теоретически может быть достигнуто ~ «уже на этой неделе»~.